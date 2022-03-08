Оккупанты уже ничего не хотят, им сломили моральный дух, – нардеп о ситуации на Николаевщине

Ситуация на Николаевщине, как и в других частях Украины, остается напряженной. Однако оккупанты уже ничего не хотят, ведь украинские военные сломили им моральный дух.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 канала. Враг не ожидал, что со стороны Украины будет такое сопротивление.

К теме Еще одну партию пленных оккупантов взяли на Николаевщине

По словам Костенко, в течение 7 марта в пригороде Николаева были ожесточенные бои. Оккупанты несколько раз пытались войти в город и захватить аэродром, но Вооруженные Силы Украины все отбили. Врага удалось "выбить" из Николаева.

Когда мы с ними воюем, берем в плен, а иногда слушаем то, что они говорят, понимаем – оккупанты уже ничего не хотят. Им нужно похоронить своих убитых, сделать протезы раненым и уйти отсюда. Моральный дух мы им сломили,

– подчеркнул Костенко.

Стоит заметить, что по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, сейчас оккупанты накапливаются вокруг города, но близко не подходят, потому что по ним работает артиллерия.