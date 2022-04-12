Оккупанты уже взяли в плен 1 700 украинских военных и гражданских

Оккупанты взяли в плен 1 700 украинцев. Среди них есть военные, журналисты, священники и активисты.

В субботу, 9 апреля, стало известно о третьем обмене пленными с Россией. Тогда удалось освободить 26 украинцев, в том числе 10 женщин.

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Россия взяла в плен 1 700 украинцев

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что Россия сейчас удерживает около 1 700 украинских военных и гражданских. Среди них 500 женщин, обращение оккупантов с которыми больше всего беспокоит.

Они (оккупанты – 24 канал) заставляют стоять, не дают сесть. Бреют головы, заставляют ежедневно раздеваться на осмотры. Унижают человеческое достоинство. Я знаю о фактах изнасилования, видела избитые хребты,

– отметила Верещук.

По словам министра, захватчики хотят, чтобы украинцы боялись.

"Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы ими не являемся. Наши девушки и женщины просят нас продолжать бороться за нашу победу", – добавила Верещук.

В России заявляют, что, согласно международному праву, якобы предоставляют украинским военнопленным "все необходимое" и "высококвалифицированную медицинскую помощь". В то же время в своих пропагандистских роликах они обвиняют Украину в том, что российских военнопленных якобы пытают. Однако это просто манипуляция оккупантов.

Верещук подчеркнула, что ее приоритетом является освобождение не только украинских военных, но и сотен мирных жителей, в том числе священников, журналистов и активистов, которых держат в камерах вместе с преступниками.

Однако с этим есть сложности, ведь Кремль хочет обменивать гражданских на гражданских, а военных на военных. Однако в Украине не брали в плен гражданских россиян. Верещук подытожила, что Россия просто хочет использовать этих пленных как фонд обмена.

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