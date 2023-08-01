Заметим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена за несколько минут до полуночи. Вскоре стало известно, что в областном центре раздаются взрывы. Это подтвердили местные власти.

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Харьков атаковали "Шахедами"

В 00:09 мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал сообщение. В нем он отметил, что враг бьет по городу дронами. По его словам, взрывы раздаются в Шевченковском районе. На тот момент их насчитали три.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты наносят удары. Он попросил жителей города и области находиться в укрытиях.

В "Суспильном" через несколько минут отметили, что в городе наблюдаются перебои со светом. Также в части районов исчезла вода. Об этом корреспондентам рассказали местные жители.

Мониторинговая группа Monitor в 00:16 отметила, что Харьков под атакой БПЛА "Шахед". Она также сообщила, что работают силы ПВО.

По состоянию на 00:25 Monitor пишет, что в Харьковской области чисто. В настоящее время идет доразведка. Напоминаем, что в укрытии мы находимся, пока не будет сигнала об отбое.

В 00:49 Олег Синегубов отметил, что на месте попадания вспыхнул пожар. Там работают все экстренные службы. Что касается пострадавших, то, по данным Областного центра медицинской помощи, информация не поступала.

Это важно! Во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Если у вас такой возможности нет, то старайтесь держаться как можно дальше от окон. Также ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте на видео работу ПВО. Более того, не выкладывайте соответствующие материалы в сеть. Не будьте корректировщиком огня.

Напомним, что российские захватчики около полуночи 31 июля обстреляли Харьков ракетами С-300. Известно попадание на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. В результате вспыхнули пожары. Ранение получил 61-летний охранник. Его госпитализировали.

Также ракета С-300 попала в поселок городского типа Бурлук в Купянском районе. Она упала в огороде частного домохозяйства. В результате поврежден жилой дом и гараж. К счастью, обошлось без пострадавших.