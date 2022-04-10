Верещук подчеркнула, что к людям продолжат прорываться. Соответствующее заявление министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сделала, подводя итоги работы гуманитарных коридоров 10 апреля.

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Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке,

– подчеркнула Верещук.

Она также сообщила, что за день удалось эвакуировать 2 824 человека. В частности, 213 мариупольцев.

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