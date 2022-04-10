Она – староста поселка Гремяч, что на Черниговщине. Об этом рассказала в своем телеграме министр Ирина Верещук.

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Женщину вернули из плена 9 апреля

Ирина Верещук подчеркнула, что Гаврилину Ганну удалось вернуть домой после обмена пленными, который состоялся 9 апреля.

Смелая и стойкая женщина. Настоящий глава общины. Вчера имела честь лично познакомиться с Ганной,

– подчеркнула Ирина Верещук.

Стоит внимания – Огромные потери врага по состоянию на 9 апреля – смотрите видео: