Вона – староста селища Грем'яч, що на Чернігівщині. Про це розповіла у своєму телеграмі міністерка Ірина Верещук.
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Жінку повернули з полону 9 квітня
Ірина Верещук підкреслила, що Гавриліну Ганну вдалося повернути додому після обміну полоненими, який відбувся 9 квітня.
Смілива та стійка жінка. Справжня голова громади. Вчора мала за честь особисто познайомитися з пані Ганною,
– наголосила Ірина Верещук.
- Обмін полоненими загалом відбувався вже тричі. Так, 24 березня додому повернулося 10 українських військових і 19 цивільних.
- Другий обмін відбувся 1 квітня. Тоді вдалося врятувати від російських окупантів 86 захисників, серед яких – 15 жінок.
- 9 квітня з полону вдалося повернути 26 українців. Мовиться як про військових, так і про цивільних.
Варте уваги – Величезні втрати ворога станом на 9 квітня – дивіться відео: