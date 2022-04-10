Вона – староста селища Грем'яч, що на Чернігівщині. Про це розповіла у своєму телеграмі міністерка Ірина Верещук.

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Жінку повернули з полону 9 квітня

Ірина Верещук підкреслила, що Гавриліну Ганну вдалося повернути додому після обміну полоненими, який відбувся 9 квітня.

Смілива та стійка жінка. Справжня голова громади. Вчора мала за честь особисто познайомитися з пані Ганною,

– наголосила Ірина Верещук.

Варте уваги – Величезні втрати ворога станом на 9 квітня – дивіться відео: