После полного провала наземного наступления российские оккупанты избрали террористическую тактику. Они атакуют мирное население и ведут огонь с гражданских объектов, чтобы прикрыться от ответа ВСУ.

Российские оккупанты боятся прямых столкновений с ВСУ, ведь уже понесли огромные потери. Они пытаются прикрыться мирным населением, ведь знают, что украинские герои никогда не откроют огонь по мирным жителям.

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Огонь из храмов и гражданских объектов

Враг продолжает использовать террористическую тактику и прикрываться гражданским населением.

Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

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