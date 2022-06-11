Оккупанты вокруг Крымского канала установили защитные железобетонные конструкции

Российские захватчики значительно увеличили количество своих блокпостов на Юге Украины. А вокруг Северо-Крымского канала они построили защитные железобетонные конструкции.

Как отчитались в Оперативном командовании "Юг", на линии столкновения ситуация стабильно напряжена.

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Там враг укрепляет рубежи обороны, подтягивает резервы, пытается защитить налаженную им поставку воды из Херсона во временно оккупированный Крым.

Обстрелы врага не утихают

В то же время оккупант продолжают артиллерийско-минометные обстрелы наших позиции, противник стегает и по населенным пунктам в нашем тылу. К примеру:

От обстрела Галицыновской общины на Николаевщине погиб один гражданский лицо.

Также кафиры обстреливали Баштанский район, а именно – Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую общины. Преимущественно попадало в сельскохозяйственные поля вне населенных пунктов, но один реактивный снаряд "Урагана" ударил и по пригороду Николаева. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области, в частности на админграницы с соседними областями и в Бериславском районе, боевые действия достаточно интенсивны, много поврежденных домов и зданий, раненых мирных жителей, убитого скота.

В области проблема с лекарствами, детским питанием и другими гуманитарными грузами, доставка которых с подконтрольной Украине территории заблокирована, а из Крыма оккупантами не осуществляется,

– говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеских сил без изменений состава и задач продолжает блокировать судоходство и под угрозой ракетных ударов территорию Украины.

На Одесщину вынесло сорванную мину

К побережью Одесщины снова вынесло сорванную с якоря вражескую мину. Она была обнаружена в море в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в воде, вероятно от столкновения с другим предметом.

"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные, доверяйте только официальным достоверным источникам информации, верьте в силы обороны и нашу общую победу", - отметили в Оперативном. командовании.

Какая ситуация на Юге

В Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник пытается усовершенствовать фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северокрымский канал.

Враг продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 6 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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