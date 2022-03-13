Оккупанты возобновляют боеспособность и проводят перегруппировку на 6 направлениях
13 марта 2022 , 00:41Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне продолжают наступательную операцию против Украины, в том числе и на Полесье. Враги перегруппируют свои войска и восстанавливают боеспособность.
Россияне готовятся к продолжению наступления в 6 направлениях, преимущественно в южной части Украины. Но наши воины готовы к защите.
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О каких направлениях говорится
Захватчики планируют возобновить наступление в:
- Полесском,
- Северском,
- Слобожанском,
- Донецком,
- Таврическом,
- и Южнобужском направлениях.
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