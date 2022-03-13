Оккупанты возобновляют боеспособность и проводят перегруппировку на 6 направлениях

13 марта 2022 , 00:41
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Россияне продолжают наступательную операцию против Украины, в том числе и на Полесье. Враги перегруппируют свои войска и восстанавливают боеспособность.

Россияне готовятся к продолжению наступления в 6 направлениях, преимущественно в южной части Украины. Но наши воины готовы к защите.

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О каких направлениях говорится

Захватчики планируют возобновить наступление в:

  • Полесском,
  • Северском,
  • Слобожанском,
  • Донецком,
  • Таврическом,
  • и Южнобужском направлениях.

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Автор: Анастасія Кушпіт