Кроме этого, российские оккупанты возводят защитные сооружения. Об этом сообщили в Генштабе 19 мая.

Обратите внимание Безуспешные попытки штурма, обстрелы, диверсанты: что происходит на главных направлениях наступления врага

На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей,

– говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях 19 мая: данные Генштаба

Основные усилия враг сосредотачивает на Донецком направлении.

На Волынском, Полесском и Бессарабском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты в Черниговской и Сумской областях. Враг нанес ракетный удар по поселку Десна. Пытается вести воздушную разведку с помощью БПЛА на указанном направлении.

На Северском направлении россияне продолжают оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные постройки в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Харьковском направлении оккупанты пытались удержать занятые рубежи, провести контратаку и распространяли ДРГ.

На Славянском направлении продолжались бои в районе Большой Камышевахи. Враг понес значительные потери и отступил.

На Лиманском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях.

На Северодонецком направлении кафиры наступали в районе Устиновки – безуспешно.

На Бахмутском направлении захватчики пытались штурмовать в районе Золотого-4 – неудачно.

На Авдеевском направлении враг наступал в районе Юрьевки, понес потери и отступил. На Кураховском направлении ситуация тоже безуспешна.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Гуляйпольское, Новоданиловку, Малиновку и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении захватчики обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Лиман, Пришиб, Трудолюбовку и Нововоронцовку.

Успех ВСУ на Донбассе

На Донецком и Луганском направлениях 18 мая ВСУ отразили 16 атак врага. Украинские защитники уничтожили:

8 танков;

17 единиц боевой бронированной техники;

5 специальных бронированных автомобилей;

6 обычных автомобилей.

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