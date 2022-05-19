Окрім цього, російські окупанти зводять захисні споруди. Про це повідомили в Генштабі 19 травня.

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На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на напрямках 19 травня: дані Генштабу

Основні зусилля ворог зосереджує на Донецькому напрямку. На Слов'янському напрямку тривали бої в районі Великої Комишувахи. Ворог зазнав значних втрат та відступив. На Лиманському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти наступали в районі Устинівки, але успіху не мали. На Бахмутському напрямку загарбники намагалися штурмувати в районі Золотого-4, але успіху не мали. На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі Юр'ївки, зазнав втрат та відступив. На Курахівському напрямку ситуація теж безуспішна.

На Волинському, Поліському та Бесарабському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти у Чернігівській та Сумській областях. Завдав ракетного удару по селищі Десна. Намагається вести повітряну розвідку за допомогою БпЛА на зазначеному напрямку.

На Харківському напрямку окупанти намагалися утримати зайняті рубежі, провести контратаку та поширювали ДРГ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії Лимани, Пришиб, Трудолюбівку та Нововоронцовку.

Успіх ЗСУ на Донбасі

На Донецькому та Луганському напрямках 18 травня ЗСУ відбили 16 атак ворога. Українські захисники знищили:

8 танків;

17 одиниць бойової броньованої техніки;

5 спеціальних броньованих автомобілів;

6 звичайних автомобілів.

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