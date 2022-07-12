Оккупанты продолжают провокации: врут о якобы "обстреле" жилых кварталов Энергодара ВСУ

оккупанты продолжают свои позорные провокации. На этот раз враг заявил, что герои ВСУ якобы "обстреливают" жилые кварталы Энергодара.

Новость сообщил Дмитрий Орлов – мэр Энергодара. Он заявил, что вражеские провокации продолжаются.

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Оккупанты в Энергодаре продолжают свои провокации. На своих пропагандистских каналах они распространяют заявления, что ВСУ вроде бы среди белого дня обстреляли жилые кварталы города,

– говорится в сообщении.

По словам Орлова, в Энергодаре из промышленной зоны города действительно раздавались выстрелы и взрывы. В то же время герои ВСУ не имеют к ним никакого отношения.

Мэр подчеркнул, что когда ВСУ пойдут в контрнаступление, Энергодар узнает об этом. Это будет совсем не так, как сейчас пытаются подать оккупанты.

Враг хочет максимально посеять панику

Орлов отметил, что наиболее вероятная причина провокаций – посеять панику среди местных жителей. Враг хочет обострить ситуацию до того, чтобы люди начали одновременно массово уезжать из города. Это приведет к скоплению большого количества людей в районе села Васильевка.

Тогда россияне смогут искусственно задерживать там машины.

"К большому сожалению, это попытка оккупантов использовать граждан Украины для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки наших военных", – заявил Орлов.

Он призвал местных жителей максимально воздержаться от передвижения по улицам города, а также не подходить к окнам.

Враг установил заоблачные цены в Энергодаре

российские захватчики установили заоблачные цены на продукты в Энергодаре. В частности, хлебобулочные изделия подорожали в 4-5 раз. Тем временем цена на крабовые палочки превысила 1000 гривен.

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