Таким образом у оккупантов проблема с информационными поводами, которыми они кормят свою внутреннюю аудиторию. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Город держится
Россияне рассчитывали к Рождеству и Новому году захватить Авдеевку и "разогревали" свою внутреннюю аудиторию, отметил военный эксперт. Но сейчас они понимают, что Авдеевка выстоит до продолжения нашего контрнаступления и в следующем году.
"То, что можно точно сказать – они (россияне – 24 канал) не захватили Адеевку, они полностью ее уничтожили. За эти несколько месяцев постоянных ударов просто разрушили город в ноль", – сказал он.
Что касается Марьинки, то украинские защитники держат западные позиции и высоты. А с помощью некоторых средств могут контролировать и весь город.
Мы можем контролировать западную часть Марьинки и посредством постоянного контакта, и с помощью артиллерийского контакта можем контролировать всю Марьинку. Наша артиллерия достает до Александровки,
– добавил Роман Свитан.
Отметим, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что бои за Марьинку продолжаются.
"В настоящее время наши военные находятся в административных границах Марьинки. Город – полностью уничтожен. Но говорить о его полном захвате, не корректно", – подчеркнул он.
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но ВСУ их сдерживают. Кроме этого, украинские защитники отбивают атаки возле Бахмута.
- Во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса более 10 дней отсутствует свет, вода и другие базовые коммуникации. Это произошло не из-за обстрелов, а последствий непогоды. Россияне продолжают уничтожать города.
- Российские оккупанты в Мариуполе возле разрушенного Драмтеатра, где погибли украинцы, установили елку и устроили "праздник". Это очередной циничный выпад страны-агрессора.