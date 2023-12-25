Длятся 670 сутки широкомасштабной российско-украинской войны по состоянию на понедельник, 25 декабря. Узнавайте в материале 24 Канала, что происходит на фронте и как выглядит карта боевых действий.

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Где были самые большие бои

Россияне все еще стремятся оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Где враг сосредоточил войска на левом берегу Херсонской области: смотрите на карте от DeepState

Где ситуация более спокойная

Потери врага

  • "Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – констатируют в Генштабе.
  • Были нанесены 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и ЗРК захватчиков. Также ПВО уничтожила 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.
  • Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника. В то же время известно, что по состоянию на 25 декабря количество ликвидированных российских военных составляет 353 950 единиц.