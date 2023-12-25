Длятся 670 сутки широкомасштабной российско-украинской войны по состоянию на понедельник, 25 декабря. Узнавайте в материале
24 Канала, что происходит на фронте и как выглядит карта боевых действий.
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