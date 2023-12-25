Длятся 670 сутки широкомасштабной российско-украинской войны по состоянию на понедельник, 25 декабря. Узнавайте в материале 24 Канала, что происходит на фронте и как выглядит карта боевых действий.

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Где были самые большие бои

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку – их сдерживает наша армия. Вооруженные Силы отбили 14 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне все еще стремятся оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Купянское направление. Оперативная стратегическая группировка войск "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта ВСУ отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Бахмутское направление. Наши воины отбили 5 атак врага вблизи таких населенных пунктов: Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Наши защитники отбили 5 атак.

Шахтерское направление. Украинские военные отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление. Вооруженные Силы отбили 3 атаки российских захватчиков возле Работиного и южнее Гуляйполя, что в Запорожской области.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что украинские воины продолжают расширение плацдарма на левом берегу Днепра. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В течение суток оккупанты совершили 23 штурма, которые не имели результата: получив отпор от ВСУ, им пришлось отступить.

Где враг сосредоточил войска на левом берегу Херсонской области: смотрите на карте от DeepState

Где ситуация более спокойная

Волынское и Полесское направления. ОСГВ "Север" сообщает, что оперативная ситуация остается без существенных изменений – враг пока не планирует наступления с Севера.

Северское и Слобожанское направления. Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсии, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления. В то же время оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

Лиманское направление. Это единственный участок фронта на Востоке Украины, где враг наступательных действий не проводил за прошедшие сутки.

Потери врага