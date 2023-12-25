Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 760 человек. Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 и Су-30 и еще 179 единиц техники, пишет 24 Канал.

Кстати Генштаб подтвердил сбитие вражеских бомбардировщиков: хронология 670 дня войны

Потери врага на утро 25 декабря

Личного состава – около 353 950 (+760),

танков – 5877 (+19),

боевых бронированных машин – 10919 (+31),

артиллерийских систем – 8347 (+33),

РСЗО – 934 (+2),

средств ПВО – 613 (+2),

самолетов – 329 (+2),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),

крылатых ракет – 1616 (+2),

кораблей/катеров – 22 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11075 (+53),

специальной техники – 1234 (+5).

Интересно Когда Россия понесла наибольшие потери в войне и кто чаще всего "едет в один конец": расследование

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Кратко, что известно об уничтожении истребителей