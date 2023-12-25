Лише за минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того, винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Українські захисники все ж збили ворожий Су-30: підтвердження від Генштабу

Втрати ворога на ранок 25 грудня

  • Особового складу – близько 353 950 (+760),
  • танків – 5877 (+19),
  • бойових броньованих машин – 10919 (+31),
  • артилерійських систем – 8347 (+33),
  • РСЗВ – 934 (+2),
  • засобів ППО – 613 (+2),
  • літаків – 329 (+2),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32),
  • крилатих ракет – 1616 (+2),
  • кораблів /катерів – 22 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53),
  • спеціальної техніки – 1234 (+5).

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Втрати ворогаВтрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Коротко, що відомо про знищення винищувачів

  • У ЗСУ уточнили, що два російські винищувачі збили елітні підрозділи Повітряних сил.
  • Су-34 знищили на Донецькому напрямку. Його збили зенітно-ракетним комплексом на Маріупольському напрямку. Тож ворожий літак на аеродром вже не повернувся.
  • Су-30СМ наші військові збили над акваторією Чорного моря.