Лише за минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того, винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки, пише 24 Канал.
Зверніть увагу Українські захисники все ж збили ворожий Су-30: підтвердження від Генштабу
Втрати ворога на ранок 25 грудня
- Особового складу – близько 353 950 (+760),
- танків – 5877 (+19),
- бойових броньованих машин – 10919 (+31),
- артилерійських систем – 8347 (+33),
- РСЗВ – 934 (+2),
- засобів ППО – 613 (+2),
- літаків – 329 (+2),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32),
- крилатих ракет – 1616 (+2),
- кораблів /катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53),
- спеціальної техніки – 1234 (+5).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Коротко, що відомо про знищення винищувачів
- У ЗСУ уточнили, що два російські винищувачі збили елітні підрозділи Повітряних сил.
- Су-34 знищили на Донецькому напрямку. Його збили зенітно-ракетним комплексом на Маріупольському напрямку. Тож ворожий літак на аеродром вже не повернувся.
- Су-30СМ наші військові збили над акваторією Чорного моря.