Триває 670 доба широкомасштабної російсько-української війни станом на понеділок, 25 грудня. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, що відбувається на фронті та який вигляд має карта бойових дій.

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Де були найбільші бої

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку – їх стримує наша армія. Збройні Сили відбили 14 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни все ще прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Куп'янський напрямок. Оперативне стратегічне угрупування військ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 5 атак ворога поблизу таких населених пунктів: Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ситуація в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Наші захисники відбили 5 атак.

Шахтарський напрямок. Українські військові відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського, що на Донеччині.

Запорізький напрямок. Збройні Сили відбили 3 атаки російських загарбників біля Роботиного та південніше Гуляйполя, що в Запорізькій області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що українські воїни продовжують розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом доби окупанти здійснили 23 штурми, що не мали результату: отримавши відсіч від ЗСУ, їм довелось відступити.

Де ворог зосередив війська на лівому березі Херсонщини: дивіться на карті від DeepState

Де ситуація спокійніша

Волинський та Поліський напрямки. ОСУВ "Північ" повідомляє, що оперативна ситуація залишається без суттєвих змін – ворог поки не планує наступу з Півночі.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсії, аби недопустити перекидання військ ЗСУ на загрозливі напрямки. Водночас окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.

Лиманський напрямок. Це єдина ділянка фронту на Сході України, де ворог наступальних дій не проводив протягом минулої доби.

Втрати ворога