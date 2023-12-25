Триває 670 доба широкомасштабної російсько-української війни станом на понеділок, 25 грудня. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, що відбувається на фронті та який вигляд має карта бойових дій.
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Де були найбільші бої
Росіяни все ще прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState
Ситуація в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState
Де ворог зосередив війська на лівому березі Херсонщини: дивіться на карті від DeepState
Де ситуація спокійніша
Втрати ворога
- "Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – констатують в Генштабі.
- Було завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та ЗРК загарбників. Також ППО знищила 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника. Водночас відомо, що станом на 25 грудня кількість ліквідованих російських військових становить 353 950 одиниць.