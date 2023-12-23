Соответствующей информацией поделились источники 24 Канала. Там отметили, что такая ситуация там, несмотря на отсутствие обстрелов – оккупация разрушила жизнь Донбасса.
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Сложная ситуация в Донецкой области
Россияне систематически уничтожают украинские оккупированные населенные пункты. В Шахтерске, Чистякове, Горловке, Снежном, что в Донецкой области, уже 11 дней полностью отсутствуют свет, вода, не работает канализация и отопление. При этом такая ситуация там сохраняется даже при отсутствии каких-либо обстрелов.
Проблемы с коммунальными услугами возникли из-за непогоды. Из-за налипания льда срывало высоковольтные провода – в свою очередь это привело к отключениям света. Кроме того, на фильтровальной станции, обслуживающей многие города, произошла авария.
Главной проблемой является отсутствие специалистов, которые могут устранить последствия непогоды. Россияне мобилизовали всех специалистов. Оставшиеся неспособны справиться с таким объемом работы. Оккупанты пытаются хоть как-то исправить ситуация, поэтому привезли из Ростова собственных ремонтников.
Оккупированные территории: новости
- По всей оккупированной части Запорожской области возникают значительные проблемы с питьевой водой – причиной этого является подрыв Каховской ГЭС. Кроме этого за неимением квалифицированных кадров ремонты энергоструктуры продолжаются днями, а то и неделями.
- В оккупированном Мариуполе россияне сконцентрировали свою пропаганду исключительно на детях. Сейчас прокатилась волна мероприятий в рамках так называемой "юнармии". Кроме того, они отправляют детей на Новый год в Москву или Санкт-Петербург – чтобы те рассказывали родителям и распространяли полезные Кремлю убеждения.
- В Херсонской области из-за российского вторжения активизировались несколько кланов, которые постоянно между собой борются за власть, за влияние на определенные процессы. Даже следственные комитеты ФСБ начали там работать, чтобы привлечь их к ответственности за хищение средств и прочее