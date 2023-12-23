Відповідною інформацією поділилися джерела 24 Каналу. Там зазначили, що така ситуація там попри відсутність обстрілів – окупація зруйнувала життя Донбасу.
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Складна ситуація на Донеччині
Росіяни систематично знищують українські окуповані населені пункти. У Шахтарську, Чистяковому, Горлівці, Сніжному, що у Донецькій області, уже 11 днів повністю відсутні світло, вода, не працює каналізація та опалення. При цьому така ситуація там зберігається навіть попри відсутність будь-яких обстрілів.
Проблеми з комунальними послугами виникли внаслідок негоди. Через налипання криги позривало високовольтні дроти – своєю чергою це призвело до відключень світла. Окрім цього, на фільтрувальній станції, яка обслуговує багато міст, сталася аварія.
Головною проблемою є відсутність фахівців, які можуть ліквідувати наслідки негоди. Росіяни мобілізували всіх спеціалістів. Ті, хто лишився, нездатні впоратися з таким обсягом роботи. Окупанти намагаються хоч якось виправити ситуація, тому привезли з Ростова власних ремонтників.
Окуповані території: новини
- Наразі по всій окупованій частині Запорізької області виникають значні проблем з питною водою – причиною цього є підрив Каховської ГЕС. Окрім цього через брак кваліфікованих кадрів ремонти енергоструктури тривають днями, а то й тижнями.
- В окупованому Маріуполі росіяни сконцентрували свою пропаганду виключно на дітях. Зараз прокотилась хвиля заходів у межах так званої "юнармії". Окрім цього вони відправляють дітей на Новий рік у Москву чи Санкт-Петербург – щоб ті розповідали батькам і поширювали корисні Кремлю переконання.
- У Херсонській області через російське вторгнення активізувалися декілька кланів, які постійно між собою ведуть боротьбу за владу, за вплив на певні процеси. Навіть слідчі комітети ФСБ почали там працювати, щоб притягнути їх до відповідальності за розкрадання коштів та інше