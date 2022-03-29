Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Рубежное и Попасная остаются неуязвимыми крепостями для врага, там продолжаются позиционные бои.

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Украинские войска сдерживают атаки противника

Наши защитники сдерживают противника, за сутки отбиты семь вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Рашисты понесли потери и в живой силе,

– рассказал Гайдай.

В течение ночи враг обстреливал инфраструктуру и жилые дома в городах. Произошли пожары в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Новотошкивском, Щедрищево. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Спасатели до сих пор тушат пожары

В Сиротино, что в Северодонецкой общине, из-за обстрелов загорелась древесина в лесхозе. Спасатели продолжают сражаться с огнем, приходится им это делать под обстрелами.

Жуткие фото из Луганщины / Фото Сергея Гайдая: