Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив, що Рубіжне та Попасна залишаються непідступними фортецями для ворога, там тривають позиційні бої.

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Українські війська стримують атаки противника

Наші захисники стримують противника, за добу відбито сім ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та три одиниці автомобільної техніки. Рашисти зазнали втрат і у живій силі,

– розповів Гайдай.

Протягом ночі ворог обстрілював інфраструктуру та житлові будинки у містах. Стались пожежі у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Новотошківському, Щедрищевому. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Рятувальники досі гасять пожежі

У Сиротиному, що у Сєвєродонецькій громаді, через обстріли загорілася деревина в лісгоспі. Рятувальники продовжують боротись з вогнем, доводиться їм це робити під обстрілами.

Моторошні фото з Луганщини / Фото Сергія Гайдая:

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