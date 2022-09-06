Жители поселка 6 сентября увидели гору документов на свалке за поселком. Оккупанты просто собрали все нужные данные.

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Как люди отреагировали на ситуацию

Мы беспокоимся, что нас просто купили перед референдумом, и на этом выплаты закончились. Собрали все наши данные, использовали для своих черных дел и все,

– рассказали местные жители.

Раньше коллаборанты с оккупантами вводили в заблуждение пенсионеров и пугали их тем, что Украина не будет больше выплачивать пенсию. Тогда же россияне принуждали жителей нести свои персональные данные для оформления российской пенсии. Кроме того, оккупанты убеждают пенсионеров оформлять российские паспорта.

На временно оккупированных территориях россияне раздают повестки

Советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что в Запорожье оккупанты уже начали раздавать повестки для людей, променявших украинский паспорт на российский. Затем они бросят их на фронт как "пушечное мясо".

Смирнов подчеркнул, что ни для россии, ни когда-то для ссср жизнь солдата не было большой ценностью. Он знает много историй, как оккупанты сейчас использовали принудительно мобилизованных людей из Донецкой и Луганской областей. Многих уже нет в живых.

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