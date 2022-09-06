Жителі селища 6 вересня побачили гору документів на звалищі за селищем. Окупанти просто зібрали усі потрібні дані.

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Як люди відреагували на ситуацію

Ми переймаємось, що нас просто купили перед референдумом, і на цьому виплати закінчилися. Зібрали всі наші дані, використовували для своїх чорних справ та й все,

– розповіли місцеві жителі.

Раніше колаборанти з окупантами вводили в оману пенсіонерів і лякали їх тим, що Україна більше не виплачуватиме пенсію. Тоді ж росіяни змушували жителів нести свої персональні дані для оформлення російської пенсії. Крім того, окупанти переконують пенсіонерів оформляти російські паспорти.

На тимчасово окупованих територіях росіяни роздають "повістки"

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив, що у Запоріжжі окупанти вже почали роздавати повістки для людей, які проміняли український паспорт на російський. Потім вони кинуть їх на фронт як "гарматне м'ясо".

Смірнов наголосив, що ні для росії, ні колись для срср життя солдата не було великою цінністю. Він знає багато історій, як окупанти зараз використовували примусово мобілізованих людей з Донецької та Луганської областей. Багато кого вже немає в живих.

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