Оккупанты выгоняют местных жителей из Великой Александровки: кто не уедет – депортируют

Российские убийцы временно захватили Большую Александровку в Херсонской области. Они вынуждают местных жителей до 28 апреля уехать из населенного пункта.

Об этом сообщили 25 апреля в Генштабе Вооруженных Сил. Рашисты заявили, что оставшихся жителей депортируют.

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Кроме этого, в Энергодаре на Запорожье россияне также терроризируют людей. Сотрудники федеральной службы безопасности проводят фильтрационные мероприятия.

Оккупанты на Херсонщине

В ВСУ отметили, что на Южнобужском направлении россияне сосредоточили силы на таком направлении: Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Оккупанты перегруппируют войска и стягивают вооружение.

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