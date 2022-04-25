Оккупанты выгоняют местных жителей из Великой Александровки: кто не уедет – депортируют
25 апреля 2022 , 19:54Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские убийцы временно захватили Большую Александровку в Херсонской области. Они вынуждают местных жителей до 28 апреля уехать из населенного пункта.
Об этом сообщили 25 апреля в Генштабе Вооруженных Сил. Рашисты заявили, что оставшихся жителей депортируют.
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Кроме этого, в Энергодаре на Запорожье россияне также терроризируют людей. Сотрудники федеральной службы безопасности проводят фильтрационные мероприятия.
Оккупанты на Херсонщине
В ВСУ отметили, что на Южнобужском направлении россияне сосредоточили силы на таком направлении: Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Оккупанты перегруппируют войска и стягивают вооружение.
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