Везут их аж из центрального и дальневосточного военных округов. Украина при этом продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы.
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Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать к границам Украины резервы из центрального и дальневосточного военных округов. Также вынуждены проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников,
– говорят в Генштабе.
При этом оккупанты продолжают привлекать к непосредственным боевым действиям личный состав воинских частей и подразделений обеспечения. Это свидетельствует о критическом состоянии ситуации в войске российских захватчиков.
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