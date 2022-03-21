Везуть їх аж з центрального та далекосхідного воєнних округів. Україна при цьому продовжує тримати рубіж оборони об'єднаної Європи.

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Враховуючи великий некомплект людських ресурсів ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів. Також мусять проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників,

– кажуть у Генштабі.

При цьому окупанти продовжують залучати до безпосередніх бойових дій особовий склад військових частин та підрозділів забезпечення. Це свідчить про критичний стан ситуації у війську російських загарбників.

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