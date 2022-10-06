Российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты минуют территорию и жгут архивы

В Кадиевке россияне массово уничтожают архивы и копии документов. В частности, содержащих историю оккупации. В Сватовом захватчики уже заминировали основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Заметим, что во время зачистки территории в Харьковской области украинские защитники нашли около одной из дамб около 175 килограммов взрывчатки.

Успехи авиации ВСУ

В Генштабе добавили, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Поразили один опорный пункт, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, силы ПВО сбили 5 беспилотников врага. Среди них – 2 Shahed-136 и один Mohajer-6. Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 6 средств артиллерии.

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