Російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти мінують територію та палять архіви

У Кадіївці росіяни масово знищують архіви та копії документів. Зокрема, тих, що містять історію окупації. У Сватовому загарбники вже замінували основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Зауважимо, під час зачистки території у Харківській області українські захисники знайшли біля однієї з дамб близько 175 кілограмів вибухівки.

Успіхи авіації ЗСУ

У Генштабі додали, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Уразили один опорний пункт, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, сили ППО збили 5 безпілотників ворога. Серед них – 2 Shahed-136 та один Mohajer-6. Ракетні війська і артилерія за добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.

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