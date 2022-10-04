Ймовірно, загарбники планували підірвати дамбу, аби затопити населені пункти. На щастя, українським військовим вдалося запобігти катастрофі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

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Що ворог залишив біля гідротехнічної споруди

Біля однієї з харківських дамб сапери виявили близько 175 кілограмів тротилу. Також вилучили 68 протитанкових мін і електродетонаторів.

Все це залишили після себе окупанти, а нашим вибухотехнікам та національній поліції вдалося зірвати плани російських загарбників,

– підсумував Єнін.

Раніше поліцейські повідомили, що розмінування деокупованих територій Харківської області займе до двох місяців. Частину полів можуть не встигнути обробити до холодів.

До розмінування залучили роботизований комплекс Superdroid Robots "Мастиф". Спочатку сапери за допомогою дронів виявляють протитанкові та протипіхотні міни. Після цього знищують їх за допомогою робота.

Як рятувальники розміновують Харківщину: дивіться відео

Зверніть увагу! Українські захисники деокупували вже понад 1500 населених пунктів. Розмінували – 502.

Деокупація Харківської області: коротко про головне

На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Захисники швидко звільняли нашу землю від ворога. Окупанти, яким вдалося вижити, стрімголов втікали геть.

9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже деокуповано 30 населених пунктів.

10 вересня український прапор замайорів у Куп'янську. Також наші військові звільнили Ізюм. Згодом десантники, які брали участь у контрнаступі, розповіли, що загарбники втікали як миші.

Після деокупації в лісосмузі Ізюма виявили масові поховання людей. Ексгумацію тіл завершили лише 23 вересня. Загалом з-під землі дістали близько 500 людей. Майже всі – цивільні. Частину з них ворог безжалісно закатував.