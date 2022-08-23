В авто двое маленьких детей, а родителей отправили на фильтрацию, – Федоров о выезде из оккупации

Мэр Мелитополя рассказывает, что выехать с оккупированных территорий становится все труднее. россияне везде устраивают фильтрацию и забирают родителей от детей на несколько часов.

оккупанты поиздевались над молодой семьей, которая выезжала с оккупированных территорий вместе с двумя малолетними детьми. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада" 23 августа, сообщает 24 канал.

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Детей оставили в машине на 8 часов

Семью из двух детей, мужчины и женщины, остановили. Мужчину и женщину посадили в клетку (отправили на фильтрацию – 24 канал), а двое малолетних детей в возрасте 4 и 6 лет восемь часов сидели в машине сами,

– рассказал Федоров.

Такая фильтрация происходит в сторону Крыма. По словам Федорова, такую же фильтрацию оккупанты хотят ввести в Васильевке. Там они тоже хотят построить клетку и пропускать только местных жителей.

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