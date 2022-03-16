В частности, рассказал об артиллерийском обстреле пригородов Сум как раз перед выездом колонны с людьми. И ою особо тяжелой ситуации в Тростянце.

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Живицкий рассказал о текущей ситуации с эвакуацией в Сумской области

Как прошел день гуманитарных коридоров в Сумской области, рассказал в телеграме председатель ОВА Дмитрий Живицкий. Из хорошего:

Гуманитарным коридором удалось доставить на Сумщину лекарства.

В Боромле удалось найти дополнительные автобусы, которые смогли забрать жителей общины.

Но есть и неприятные новости:

Пригород Сум обстреляли из артиллерии как раз перед выездом эвакуационных колонн из областного центра.

А особенно сложная ситуация сложилась в Тростянце – о ккупанты там задержали много людей.

Утром в Тростянце на эвакуацию собралось до 160 автомобилей. Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны оккупанты задержали,

– рассказал Живицкий.

Хуже всего, что дальше эти люди остались без связи – российские военные забрали у людей мобильные телефоны, собрали в мешок и сожгли. Рашистам показалось, что их кто-то фотографировал.

Весь день захватчики продолжали людей в городе, в итоге части удалось вырваться из Тростянца. Но многие еще там остались. Живицкий заверил, что все живы.