Зокрема, розповів про артилерійський обстріл передмість Сум якраз перед виїздом колони з людьми. І про скрутну ситуацію у Тростянці.

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Живицький розповів про поточну ситуацію з евакуацією на Сумщині

Як минув день гуманітарних коридорів у Сумській області, розповів у телеграмі голова ОВА Дмитро Живицький. З хорошого:

Гуманітарним коридором вдалося доставити на Сумщину ліки.

У Боромлі вдалося знайти додаткові автобуси, які змогли забрати мешканців громади.

Але є й неприємні новини:

Передмістя Сум обстріляли з артилерії якраз перед виїздом евакуаційних колон з обласного центру.

А особливо складна ситуація склалася у Тростянці – окупанти там затримали багато людей.

Зранку у Тростянці на евакуацію зібралися до 160 автомобілів. Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решту колони окупанти затримали,

– розповів Живицький.

Найгірше, що далі ці люди залишилися без зв'язку – російські військові забрали у людей мобільні телефони, зібрали у мішок і спалили. Рашистам задалося, що хтось їх фотографував.

Весь день загарбники тримали людей у місті, та зрештою частині вдалося вирватися з Тростянця. Але багато ще там залишилися. Живицький запевнив, що усі живі.

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