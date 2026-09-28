Живой щит из пенсионеров: оккупанты похитили гражданских через газопровод под Купянском

Украинские военные зафиксировали, как россияне завели группу мирных жителей в газопровод под Купянском. Прикрываясь детьми и пожилыми людьми, враг вывел свое подразделение из-под линии фронта.

Инцидент зафиксировали разведывательные дроны 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", сообщает 24 Канал.

Прикрывались гражданскими

Как отметили военные, на видео видно 9 человек, среди которых были пожилые люди и дети. Рядом с ними шли мужчины призывного возраста в гражданской одежде. Скорее всего, это оккупанты, которые пытались уйти от атаки, прикрываясь украинцами. Силы обороны не атаковали группу, ведь там были гражданские.

Там отметили, что оккупанты провели людей через село Голубовка до газопровода "Шебелинка – Острогожск". Их завели прямо в трубу. Именно этот газопровод враг использует, чтобы незаметно перебрасывать штурмовиков.

Теперь по той же трубе они похищают мирных жителей. Детям и пожилым людям придется пройти в ней более 10 километров. Труба выходит в лес, и оттуда людей, вероятно, вывезут на оккупированную территорию. Всю дорогу россияне снимали их на камеру,

– говорится в сообщении.

По международному праву россияне совершили военное преступление. Они принудительно вывозили гражданских с их земли и использовали их в качестве живого щита. Кроме того, сами оккупанты также находились в гражданской одежде.

"В организации "Хартия" предупреждают: в ближайшее время эти кадры могут появиться в российских СМИ под названием "эвакуация" или "спасение мирных жителей" с интервью местных жителей. На самом же деле людей под конвоем загнали в трубу, а рядом, прикрываясь ими, бежали российские солдаты. Украинские военные задокументировали этот случай. Материалы будут переданы для расследования военных преступлений", – подчеркнули военные.