Об этом сообщают в телеграмм-канале, подконтрольном наемникам России, пишет 24 канал.

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Боевики обнародовали видео, на котором видно, как на пустой улице горит авто и слышны звуки сигнализации, которая сработала неподалеку. На месте происшествия валяются обломки разбитого стекла из окон домов.

Оккупанты отмечают, что в результате взрыва якобы пострадали двое российских наемников.

Боевики взорвали автомобиль в Донецке

Пророссийские боевики 18 февраля устроили провокацию в оккупированном Донецке. Они взорвали свой автомобиль, чтобы обвинить в инциденте украинских военнослужащих.

Однако попытка потерпела неудачу. В свою очередь в Центре стратегических коммуникаций объяснили, что взрыв – сознательная провокация со стороны оккупантов. Указали, что об этом свидетельствует ряд факторов.

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