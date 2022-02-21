Про це повідомляють у телеграм-акаунті, який підконтрольний найманцям Росії, пише 24 канал.

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Бойовики показали відео, на якому видно як на пустій вулиці горить авто та чути звуки сигналізації, що спрацювала неподалік. На місці події валяються уламки розбитого скла з вікон будинків.

Окупанти зазначають, що в результаті вибуху нібито постраждали двоє російських найманців.

Бойовики підірвали автомобіль у Донецьку

Проросійські бойовики 18 лютого влаштували провокацію в окованому Донецьку. Вони підірвали власний автомобіль, щоб звинуватити в інциденті українських військовослужбовців.

Однак спроба зазнала невдачі. Своєю чергою у Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що вибух – свідома провокація з боку окупантів. Вказали, що про це свідчить низка факторів.

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