Губернатор Ростовской области, что якобы их ПВО "уничтожила" пять дронов – в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе.
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Что известно об атаке дронов на Ростовскую область России
Россияне написали в телеграмм-каналах ориентировочно в 2:32 29 сентября, что якобы в результате "падения обломков" вспыхнула трава в Самарском.
Россияне жаловались из-за атаки дронов: смотрите видео
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Российские пропагандисты поспешили пожаловаться, что якобы работу ПВО слышали в Цимлянске и Волгодонске (между ними расстояние 15 километров). И именно в 15 километрах к востоку от Волгодонска размещена Ростовская АЭС. После одного из взрывов в городе частично исчез свет.
Дроны атаковали Ростовскую область России: смотрите видео
Губернатор Ростовской области заявил, что якобы оперативной информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.
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Оккупанты говорили в Ростовской области "горит трава": смотрите видео