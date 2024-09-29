Губернатор Ростовской области, что якобы их ПВО "уничтожила" пять дронов – в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе.

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Что известно об атаке дронов на Ростовскую область России

Россияне написали в телеграмм-каналах ориентировочно в 2:32 29 сентября, что якобы в результате "падения обломков" вспыхнула трава в Самарском.

Россияне жаловались из-за атаки дронов: смотрите видео

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Российские пропагандисты поспешили пожаловаться, что якобы работу ПВО слышали в Цимлянске и Волгодонске (между ними расстояние 15 километров). И именно в 15 километрах к востоку от Волгодонска размещена Ростовская АЭС. После одного из взрывов в городе частично исчез свет.

Дроны атаковали Ростовскую область России: смотрите видео

Губернатор Ростовской области заявил, что якобы оперативной информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

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Оккупанты говорили в Ростовской области "горит трава": смотрите видео