Губернатор Ростовської області, що нібито їхня ППОн "знищила" п'ять дронів – у південно-західній частині регіону та 13 – у Міллерівському районі.

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Що відомо про атаку дронів на Ростовську область Росії

Росіяни написали в телеграм-каналах орієнтовно о 2:32 29 вересня, що нібито внаслідок "падіння уламків" спалахнула трава в Самарському.

Росіяни бідкались через атаку дронів: дивіться відео

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Російські пропагандисти поспішили побідкатись, що нібито роботу ППО чули у Цимлянську та Волгодонську (між ними відстань 15 кілометрів). Й саме за 15 кілометрів на Схід від Волгодонська розміщена Ростовська АЕС. Після одного з вибухів у місті частково зникло світло.

Дрони атакували Ростовську область Росії: дивіться відео

Губернатор Ростовської області заявив, що буцімто оперативної інформації про постраждалих та руйнування на землі немає.

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