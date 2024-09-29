Місцеві росіяни заявили, що пожежа виникла також у селищі Сади Придоння Городищевського району. Також може горіти склад боєприпасів у селищі Котлубань, пише 24 Канал.

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У росіян міг спалахнути арсенал боєприпасів

У Волгоградській області однією з цілей БпЛА був великий арсенал боєприпасів у селищі Котлубань,

– заявили в одному з російських телеграм-каналів.

Там також опублікували відео росіян, які в паніці тікають, а на фоні вже чутно детонацію.

У росіян міг спалахнути арсенал боєприпасів: дивіться відео

У одному з телеграм-каналів зазначили, що наразі немає інформації, що горить арсенал військової частини 57229-51 росіян між Самофалівкою та Котлубанню. Проте декілька пожеж спалахнули біля селища Сади Придоння, що за 14 кілометрів на північний захід.

Згодом росіяни опублікували відео потужної пожежі та зазначили, що пожежа все ж у Котлубані внаслідок атаки безпілотників.

Потужна пожежа у російському селищі Котлубань: дивіться відео

Ще в одному з телеграм-каналів зазначили, що, ймовірно, горить склад боєкомплекту в Котлубані Волгоградської області.

Ймовірно, пожежа на російському складі боєкомплекту: дивіться відео

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров прокоментував ситуацію у регіоні. Він заявив про "збиття" безпілотників.

Постраждалих і пошкоджень цивільних і військових об'єктів немає,

– традиційно заявив Бочаров.

За його словами, тільки загорілась суха трава через падіння уламків, рятувальники пожежу буцімто оперативно загасили.