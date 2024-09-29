Опубліковані очевидцями у мережі відео демонструють пожежі, прольоти дронів та стрілянину. 24 Канал зібрав інформацію, яка відома на цей момент.

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Атака дронів на Воронезьку область: що відомо

Про польоти безпілотників на території Росії повідомлення почали надходити вночі 29 вересня. Спершу це були прикордонні щодо України Ростовська область та Краснодарський край. Там, ймовірно, під удар потрапив військовий аеродром у Єйську.

Ближче до 3 та 4 ранку дрони, очевидно, просунулися вглиб Росії. Інформація про вибухи надійшла з Волгограда, а також із Воронезької області.

З повідомлень місцевого губернатора відомо, що працювали сили ППО, які намагалися збивати дрони. Місцеві писали у соцмережах, що чули десятки вибухів та стрілянину.

Польоти дронів та пожежі у Воронежі: дивіться відео з соцмереж

Губернатор заявив, що "виявлено та знищено" декілька БпЛА. Інформації щодо постраждалих у влади немає.

А проте відомо про низку пожеж, спричинених начебто уламками. Зокрема, в лісовому масиві та в житловому комплексі у Воронежі, розташованому, що символічно, на Московському проспекті.

Ще декілька пожеж зафіксували на околицях міста та за його межами.