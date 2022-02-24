О блокировании работ пунктов въезда и выезда "Каланчак" и "Чонгар" омбудсмен Людмила Денисова сообщала еще 23 февраля, однако от оккупационных администраций никакой информации на этот счет не было. 24 февраля, после нападения России на Украину, в захваченном Крыму, захватчики объяснили свои действия.

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Пункты пропусков на админгранице с временно захваченным Крымом закрыли для того, чтобы через них могли проехать российские войска.

Что известно о вторжении России на Украину

Около 4:00 24 февраля президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

После этого оккупанты начали обстреливать военные объекты в крупных украинских городах.

Военные ПВО сбили несколько ракет и беспилотников над Киевом. Некоторые ракеты все же попали на территорию военной базы под Броварами и Васильковом.

Кроме того, под обстрел попали аэродромы и военные базы во многих городах Украины.

На территории Луганской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей в наступление перешли также сухопутные войска РФ. Сейчас продолжаются бои, однако в ГПСУ и ВСУ ситуацию называют контролируемой.