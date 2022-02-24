Про блокування робот пунктів в'їзду та виїзду "Каланчак" та "Чонгар" омбудсмен Людмила Денісова повідомляла ще 23 лютого, однак від окупаційних адміністрацій жодної інформації щодо цього не було. 24 лютого, після нападу Росії на Україну, у захопленому Криму, загарбники пояснили свої дії.

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Пункти пропусків на адмінкордоні з тимчасово захопленим Кримом закрили для того, аби через них могли проїхати російські війська.

Що відомо про вторгнення Росії на Україну

Близько 4:00 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі". За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".

Після цього окупанти почали обстрілювати війьскові об'єкти та великих українських міст.

Військові ППО збили кілька ракет та безпілотників над Києвом. Деякі ракети все ж таки потрапили на територію військової бази під Броварами та Васильковом.

Крім того, під обстріл потрапили аеродроми та військові бази у багатьох містах України.

На території Луганщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини у наступ перейшли також сухопутні війська РФ. Наразі тривають бої, однак у ДПСУ та ЗСУ ситуацію називають контрольованою.