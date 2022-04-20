Инцидент произошел 18 апреля. Известно, что бунт пытались "остановить" кадыровцы, убив организаторов.

Заметьте Разведка дала список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев

Российские оккупанты устроили бунт: кадыровцы убили россиян

По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты России не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги,

– сообщили в Запорожской ОВА.

Бунт хотели остановить кадыровцы – они жестоко убили трех организаторов, которые были готовы сдавать оружие и ехать домой.

"В то же время, снабжение оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращается", – отметили в ОВА.

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