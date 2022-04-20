Інцидент трапився 18 квітня. Відомо, що бунт намагались "зупинити" кадирівці, вбивши організаторів.

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Російські окупанти влаштували бунт: кадирівці вбили росіян

За даними українських розвідників, вчора в Пологівському районі області почалися бунти російських військовослужбовців: солдати Росії не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей,

– повідомили у Запорізькій ОВА.

Натомість бунт хотіли зупинити кадирівці – вони жорстоко вбили трьох організаторів, які були готові здавати зброю і їхати додому.

"У той самий час, постачання зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється", – зауважили в ОВА.

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