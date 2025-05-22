Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Какое количество целей удалось уничтожить ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 22 мая противник совершил атаку по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" из района Таганрога, а также 128 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:

Миллерово;

Курск;

Приморско-Ахтарск в России;

Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны,

– рассказали военные.

В частности, 74 – были сбиты огневыми средствами поражения, еще 38 - локально потеряны/заглушены РЭБ (без негативных последствий).



Как отработала ПВО ночью 22 мая / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

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