Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Что известно о взрыве в Николаеве

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 01:23. Чуть меньше чем через час в Николаеве прогремел взрыв.

В Николаеве прогремел взрыв,

– говорится в сообщении.

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Заметим, что в 01:54 в Воздушных силах предупреждали о движении группы "Шахедов" в направлении Николаевской области.

В то же время мониторинговые сообщества уточнили, что в направлении Николаева с востока направлялись 10 вражеских "Шахедов".

Заметим, что на данный момент отсутствует официальная информация о последствиях и причинах взрывов.

После 3 утра атака на Николаев, похоже, закончилась. Виталий Ким, глава ОВА, прокомментировал коротко: по состоянию на сейчас без вызовов экстренных служб.

К слову, россияне также нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. В результате вражеской атаки поврежден частный дом.