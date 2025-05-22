Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух в Миколаєві

Повітряну тривогу в Миколаївській області було оголошено о 01:23. Трохи менше як за годину в Миколаєві пролунав вибух.

У Миколаєві пролунав вибух,

– йдеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що о 01:54 в Повітряних силах попереджали про рух групи "Шахедів" в напрямку Миколаївщини.

Водночас моніторингові спільноти уточнили, що в напрямку Миколаєва зі сходу направлялися 10 ворожих "Шахедів".

Зауважимо, що на цю мить відсутня офіційна інформація щодо наслідків та причин вибухів.

Після 3 ранку атака на Миколаїв, схоже, закінчилася. Віталій Кім, очільник ОВА, прокоментував коротко: станом на зараз без викликів екстрених служб.

До слова, росіяни також завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок.