Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. После удара образовалась воронка, которую наполнила вода.

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Последствия российского обстрела

Из-за ракетного удара повреждены близлежащие здания. На фото видно по меньшей мере 2 поврежденных дома. Один из них получил серьезные повреждения – частичное разрушение крыши и стен и выбитые окна. Другой разорвало осколками и тоже выбило окна.



Повреждённый осколками дом в Харькове / Фото из фейсбука Сергея Болвинова



Место ракетного удара – дом претерпел частичное разрушение / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Образовавшаяся после ракетного удара воронка через системы водоснабжения наполнена водой. Ее планируют скачать, чтобы продолжать следственные действия и сбор доказательств вины российских кафиров.

Прилет ракет в Шевченковском районе города. Перебито водоснабжение. Следователи проводят осмотр места происшествия. Для извлечения вещественных доказательств необходимо скачать воду,

– сообщил Болвинов.



Оставшиеся после удара обломки / Фото с фейсбука Сергея Болвинова

Похожий случай произошел в Киеве

Утром 26 июня российские кафиры нанесли ракетные удары по Киеву. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что в центр Киева прилетели 4 ракеты. Еще одну силам ПВО удалось сбить, а ее обломки упали в окрестностях одного из сел возле столицы, о чем сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Одна из ракет попала в девятиэтажку, из-за чего на крыше возник пожар с частичным разрушением трех верхних этажей. На месте работают спасатели.

Однако кроме дома, российская ракета попала на территорию детского сада и уничтожила игровую площадку . Там образовалась воронка, которую заполнила вода из поврежденного водопровода .

В результате попадания снаряда в Шевченковском районе было повреждено:

водопроводная магистраль диаметром 200 миллиметров в колодце,

подводная магистраль диаметром 100 миллиметров в детский сад.

Последствия ушиба ликвидируют. Детский сад временно остается без водоснабжения.

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