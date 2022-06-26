Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Після удару утворилася вирва, яку наповнила вода.

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Наслідки російського обстрілу

Через ракетний удар пошкоджені прилеглі будівлі. На фото видно щонайменше 2 пошкоджених будинки. Один із них зазнав серйозних пошкоджень – часткове руйнування даху та стін і вибиті вікна. Інший пошматувало осколками й також вибило вікна.



Пошкоджений осколками будинок у Харкові / Фото з фейсбука Сергія Болвінова



Місце ракетного удару – будинок зазнав часткового руйнування / Фото з фейсбука Сергія Болвінова

Вирва, яка утворилася після ракетного удару, через системи водопостачання, наповнена водою. Її планують викачати, щоб продовжувати слідчі дії та збір доказів провини російських окупантів.

Приліт ракети в Шевченківському районі міста. Перебито водопостачання. Слідчі проводять огляд місця події. Задля вилучення речових доказів необхідно викачати воду,

– повідомив Болвінов.



Уламки, які залишилися після удару / Фото з фейсбука Сергія Болвінова

Схожий випадок трапився в Києві

Уранці 26 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що в центр Києва прилетіли 4 ракети. Ще одну силам ППО вдалося збити, а її уламки впали на околицях одного з сіл біля столиці, про що повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Одна з ракет влучила у дев'ятиповерхівку, через що на даху виникла пожежа з частковим руйнуванням трьох верхніх поверхів. На місці працюють рятувальники.

Однак крім будинку, російська ракета влучила на територію дитячого садочка й знищила ігровий майданчик. Там утворилася вирва, яку заповнила вода з пошкодженого водопроводу.

У результаті влучання снаряда, в Шевченківському районі було пошкоджено:

водопровідна магістраль діаметром 200 міліметрів в колодязі,

підвідна магістраль діаметром 100 міліметрів на дитячий садок.

Наслідки удару ліквідовують. Дитячий садок тимчасово залишається без водопостачання.

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