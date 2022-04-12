Оккупационные власти раздают людям "предупреждение", где указано, что они могут торговать только на территории базара. Об этом в прямом эфире рассказал журналист 24 канала из Запорожья.

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Он сообщил, что людей в Мелитополе, которые продажей пытаются хоть как-то выжить, оккупанты ставляют платить "налоги", чтобы у самопровозглашенной оккупационной "власти" были деньги.

Захватчики начали применять "пошлину". В оккупированном Приморске оккупанты собрали предпринимателей и предложили им привозить из Крыма продукты, чтобы их могли продавать, но устанавливать на них 20% наценки – то есть 20% дохода отдавать оккупантам.

Во временно оккупированном Бердянске украинцы сообщают, что на полках супермаркетов появились российские товары. Попытка продавать за рубли – провалилась, цены стоят в гривнах.

Кроме того, в Запорожье также продают товары из Крыма. К примеру, в супермаркетах Бердянска заметили соду, которую изготовляют на территорию полуострова, а также соль.