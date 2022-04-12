Окупаційна влада роздає людям "попередження", де вказано, що вони можуть торгувати лише на території базару. Про це в прямому ефірі розповів журналіст 24 каналу із Запоріжжя.

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Він повідомив, що людей у Мелітополі, які продажем намагаються хоч якось вижити, окупанти змушують платити "податки", аби в самопроголошеної окупаційної "влади" були гроші.

Загарбники почали застосовувати "мито". В окупованому Приморську, окупанти зібрали підприємців і запропонували їм привозити з Криму продукти, аби їх могли продавати, але встановлювати на них 20% націнки – тобто 20% доходу віддавати окупантам.

У тимчасово окупованому Бердянську українці повідомляють, що на полицях супермаркетів з'явились російські товари. Спроба продавати за рублі – провалилась, ціни стоять у гривнях.

Крім того, у Запоріжжі також продають товари з Криму. Наприклад, у супермаркетах Бердянська зауважили соду, яку виготовляють на територію півострова, а також сіль.